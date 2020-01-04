Учёные: Альтруистическое поведение уменьшает боль





Учёные уже изучали альтруистическое поведение, при котором люди бескорыстно оказывают помощь ближним. В прошлом исследовании специалисты пришли к выводу, поступая именно так, человек провоцирует выработку гормона дофамина, который заставляет его чувствовать себя лучше. Теперь же, благодаря новым экспериментам, в которых приняли участие добровольцы, исследователи сумели узнать, как ещё альтруисты улучшают своё самочувствие, бескорыстно помогая окружающим. Выяснилось, что поступая так, они уменьшают боль, возникающую по разным причинам. Это удалось установить благодаря проведённому опыту. Сдавая кровь для нуждающихся после землетрясения люди меньше чувствовали неприятные ощущения при уколе иглой, в отличие от тех, кто не испытывал желания стать донором.Во втором эксперименте научные работники предложили участникам пожертвовать деньги нуждающимся, после чего те получили удар электрическим током. Результат поражения был зафиксирован при помощи МРТ. Учёные констатировали, добровольцы чувствовали меньше боли в этот момент, чем те, кто перед этим не делился средствами с другими.