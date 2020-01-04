Названы главные признаки морального истощения, которые многие игнорируют





Моральное истощение или синдром хронической усталости может привести к серьезным неприятным последствиям. Важно вовремя выявить симптомы, сопровождающие расстройство, и устранить проблему. Медики считают одним из признаков СХУ прерывистый сон. Некоторые пациенты жалуются на кошмары и внезапные пробуждения. Это может быть связано с негативными переживаниями. Иногда к подобному состоянию могут привести панические атаки и надуманные проблемы, о которых человек постоянно беспокоится.Иногда пациенты замечают за собой апатию, когда не получается радоваться или грустить. В это время они не замечают за собой желания смотреть фильмы, читать книги или посвятить время хобби, которое ранее приносило удовольствие и расслабление. Моральное истощение приводит к излишней восприимчивости, а также к отсутствию бодрости.