Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе





В центре “Мизан” в Ашхабаде 30 декабря состоялся корпоратив с участием парламентариев, деятелей культуры и приглашенных звезд. В мероприятии принял участие также Гурбангулы Бердымухамедов, который во время праздника исполнил несколько песен, зачитал рэп про коня и даже поработал за диджейским пультом. Лидер страны выступал вместе с другими артистами, а в Сети этот праздник назвали ярким и интересным.Корпоратив транслировался по телевидению. В ролике было заметно, как некоторые чиновники записывали слова Гурбангулы Бердымухамедова, а также вся публика благодарила президенту овациями в паузах его выступления.