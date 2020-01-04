Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа: «Женя хочет вернуться ко мне»

"Но между нами ничего не может быть. Я двигаюсь дальше", - добавила Феофилактова.





На своей странице в Instagram экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова разместила новый снимок, где предстала в роскошном платье. В комментариях ее бывший возлюбленный - арабский бизнесмен Маджид Гиагиа написал, что очень скучает, назвав звезду "своей королевой". В ответ бывшая проектантка также отметила, что скучает.Журналисты обратились к бизнесмену Маджиду Гиагиа, чтобы узнать, означает ли это новый виток в его романе с Евгенией Феофилактовой. Бизнесмен дал комментарий изданию "Starhit", рассказав, что звезда "Дома-2" хочет к нему вернуться, но сначала попросила опубликовать в Instagram их совместный снимок.Сама же Евгения Феофилактова опровергла полученную информацию. Экс-участница проекта "Дом-2" рассказала, что на данный момент занята в новом проекте и посвящает все свое свободное время сыну. Возвращаться она ни к кому не собирается, а Маджид Гиагиа, по словам звезды, поздравил ее сына Даниэля с днем рождения, а затем с Новым Годом. Она - человек, который не хранит долго обиды, а потому общается с бывшим возлюбленным.Евгения Феофилактова рассказала, что это был жест вежливости с ее стороны, а бизнесмен просто не так его понял.Звезда добавила, что не любит афишировать свою личную жизнь, но на данный момент в отношениях не состоит, несмотря на публикации с мужчинами, которые оказались ее коллегами.