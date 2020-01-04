"Суть одна - не ешьте": Алена Водонаева раскритиковала "умный фитнес" блогера Виктории Боровской

«Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте», — высказалась знаменитость.





На своей странице в Instagram модель и телеведущая Алена Водонаева раскритиковала методы похудения, которые предлагает фитнес-тренер и блогер Виктория Боровская. В разделе Stories журналистка написала, что не видит никакого уникального подхода, ведь все сводится к тому, чтобы не употреблять еду после шести вечера.Виктория Боровская поспешила ответить на критику в свой адрес, отметив, что "умный фитнес", как и раньше, не находит понимания, однако вместо фитоняшек он теперь раздражает "богинь".