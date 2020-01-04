Американские ученые выяснили, о чем говорит наличие морщин вокруг глаз





Складки вокруг глаз с возрастом формируются из-за недостатка влаги или в связи с частыми мимическими движениями. Более улыбчивые люди имеют повышенный риск иметь морщины, но в то же время окружающие начнут воспринимать их как более искренних и добрых. Ученые доказали, что что мозг человека положительно воспринимает “гусиные лапки” у глаз собеседника. К этому эксперты пришли по результатам проведенного эксперимента, в рамках которого добровольцы оценивали личные качества людей по фото.Чаще всего людей с морщинами называли более открытыми и эмоциональными.