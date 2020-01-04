Американские ученые выяснили, о чем говорит наличие морщин вокруг глаз
Американские ученые установили, на что указывает наличие морщин вокруг глаз. Представители Западного университета и Университета Майами пришли к выводу, что обладатели подобных несовершенств чаще всего являются доброжелательными.
Складки вокруг глаз с возрастом формируются из-за недостатка влаги или в связи с частыми мимическими движениями. Более улыбчивые люди имеют повышенный риск иметь морщины, но в то же время окружающие начнут воспринимать их как более искренних и добрых. Ученые доказали, что что мозг человека положительно воспринимает “гусиные лапки” у глаз собеседника. К этому эксперты пришли по результатам проведенного эксперимента, в рамках которого добровольцы оценивали личные качества людей по фото.
Чаще всего людей с морщинами называли более открытыми и эмоциональными.
Складки вокруг глаз с возрастом формируются из-за недостатка влаги или в связи с частыми мимическими движениями. Более улыбчивые люди имеют повышенный риск иметь морщины, но в то же время окружающие начнут воспринимать их как более искренних и добрых. Ученые доказали, что что мозг человека положительно воспринимает “гусиные лапки” у глаз собеседника. К этому эксперты пришли по результатам проведенного эксперимента, в рамках которого добровольцы оценивали личные качества людей по фото.
Чаще всего людей с морщинами называли более открытыми и эмоциональными.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:40