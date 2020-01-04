Дана Борисова рассказала, как однажды выпила духи из-за алкогольной зависимости

Дана Борисова осуществила свои планы и отправилась в отпуск на новогодние праздники. Новый год телеведущая встретила вместе с друзьями на острове Самуи, а чем рассказала в своем микроблоге, а также поделилась впечатлениями от путешествия. В частности, она заметила, насколько много пьяных людей вокруг, что она связала с праздниками. Также артистка порадовалась за то, что ей удалось побороть алкоголизм, отметив, что считает счастьем отдыхать трезвой. Борисова призналась, что ей страшно вспоминать, на что она была способна в эти дни еще три года назад. Например, она могла выпить духи только из-за своей зависимости.Телеведущая постоянно оказывалась в больнице из-за спиртного. Однако сейчас ей кажется приятным, что она видит все происходящее вокруг трезвым и незамутненным взглядом.