Тамара Москвина высказалась по поводу конфликта вокруг Алины Загитовой

Как известно, недавно фанаты Алины Загитовой с печалью восприняли её заявление по поводу продолжения карьеры. Фигуристка отказалась от участия в чемпионате России и объявила о временном уходе из спорта. Олимпийская чемпионка решила сделать перерыв, но когда пауза завершится, не проинформировала. Тем не менее, спортсменка не прекратила практиковаться и начала сотрудничать с Татьяной Навкой, выступая в её ледовом шоу. Обладательница золотой олимпийской медали отметила, для неё этот опыт очень интересен, и она его считает ценным.Тем не менее, многие коллеги не считают её решение правильным, из-за чего возник конфликт. Тамара Москвина убеждена, этого не произошло бы, если бы звёзды ледовых арен отнеслись бы к ситуации профессионально и обсуждали бы решение Алины Загитовой не в средствах массовой информации. Высказав личное мнение исключительно друг другу, те бы избежали неприятных для себя моментов.В частности, немало критики со стороны фанатов заслужил Алексей Ягудин. Фигурист опубликовал в личном микроблоге пост, в котором оскорбительно отозвался обо всех, кто поддержал Татьяну Тарасову, и её мнение по данной ситуации. Позже спортсмен исправил критические строки, но пользователи Сети уже успели прочитать их.