Ксения Собчак ответила на негативный гороскоп неприличным жестом

"Что тут еще скажешь?" - добавила известная телеведущая.





Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram снимок, где она предстала возе елки, обнимая супруга - режиссера Константина Богомолова. При этом звезда показывает в кадре неприличный жест с использованием среднего пальца на руке. В описании светская львица отметила, что не верит в предсказания астрологов, хотя родилась в год Петуха, а для таких людей текущий 2020 год, согласно прогнозам, окажется тяжелым и самым неудачным во всем 12-летнем цикле.Поклонники в комментариях поспешили осудить Ксению Собчак за подобные жесты, посоветовав ей показывать их перед зеркалом. Также фолловеры отметили, что светской львице уже почти 40 лет и в целом подобные снимки показывать неприлично, а в праздники и вовсе не обязательно.