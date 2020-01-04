Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю ночь





Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что в новогоднюю ночь они с Иосифом Оганесяном поссорились, как оказалось, молодой человек затаил обиду на избранницу и ушел, оставив ее одну. В итоге проектант встречал Новый год в ресторане в окружении друзей, а Черно плакала в одиночестве. Как отметила будущая мамочка, она была даже готова расстаться с мужем и воспитывать ребенка в одиночку, но в итоге они смогли найти общий язык.Саша Черно призналась, они поговорили, Иосиф Оганесян извинился и снова заботится о супруге, практически не отходя от нее. Тем не менее, неприятный осадок остался, нервы помотаны и участница "Дома-2" проплакала весь вечер. Теперь она думает о том, как ей изменить мстительную натуру любимого, о чем и спросила своих фолловеров.Поклонники поддержали Сашу Черно и посоветовали ей меньше внимания обращать на ссоры и скандалы, стараться думать о малыше и не переживать, ведь во время беременности это очень вредно.