АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю ночь

Беременная звезда и участница проекта "Дом-2" Саша Черно в Instagram рассказала поклонникам, что помирилась с избранником Иосифом Оганесяном после жуткой ссоры в новогоднюю ночь. Супруг обиделся на нее и провел торжественный вечер в ресторане, пока Черно вытирала слезы в одиночестве.
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю ночь

Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что в новогоднюю ночь они с Иосифом Оганесяном поссорились, как оказалось, молодой человек затаил обиду на избранницу и ушел, оставив ее одну. В итоге проектант встречал Новый год в ресторане в окружении друзей, а Черно плакала в одиночестве. Как отметила будущая мамочка, она была даже готова расстаться с мужем и воспитывать ребенка в одиночку, но в итоге они смогли найти общий язык.

Саша Черно призналась, они поговорили, Иосиф Оганесян извинился и снова заботится о супруге, практически не отходя от нее. Тем не менее, неприятный осадок остался, нервы помотаны и участница "Дома-2" проплакала весь вечер. Теперь она думает о том, как ей изменить мстительную натуру любимого, о чем и спросила своих фолловеров.

Поклонники поддержали Сашу Черно и посоветовали ей меньше внимания обращать на ссоры и скандалы, стараться думать о малыше и не переживать, ведь во время беременности это очень вредно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем…
"Суть одна - не ешьте": Алена Водонаева раскритиковала "умный фитнес" блогера Виктории…
По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из…
Американские ученые выяснили, о чем говорит наличие морщин вокруг…
Дана Борисова рассказала, как однажды выпила духи из-за алкогольной…
Тамара Москвина высказалась по поводу конфликта вокруг Алины…
Телеведущая Ксения Собчак учит сына Платона кататься на лыжах в…
Ксения Собчак ответила на негативный гороскоп неприличным…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю…
Названы китайские автомобили, которые удивят россиян в 2020…
Елизавета Боярская отказалась от макияжа во время новогоднего отдыха в теплых…
В России фильм "Холоп" Клима Шипенко бьёт рекорд кассовых…
В Якутии город лишился электричества из-за пули в…
Дизайнеры интерьеров назвали несколько вещей, которые станут преградой для создания уюта в…
В Великобритании из-за гриппа умер известный телемедиум и актер Дерек…
Марина Александрова проводит новогодние каникулы с детьми за…
В Израиле разработали технологию «самовосстановления…
WADA определило размер взноса для России в 2020…
В Бурятии спасенная из проруби ондатра набросилась на…
Владимир Путин: "На Федеральном собрании будет поднят вопрос о снижении доходов…
Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали без…
Впервые в истории медики устранили тромб у астронавта во время космического полета на…
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для…
Samsung презентовала линейку игровых мониторов…
Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового»…
Британский нутриционист Кристен Бeк назвала главные тренды здорового питания 2020…
Егор Холмогоров обвинил Федора Бондарчука в попытке “обидеть русских” фильмом…
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем…
"Трудно смириться": Пугачева находится в подавленном состоянии из-за смерти Галины…
Физики усомнились в существовании “частицы…
Сергей Шнуров опять не упустил возможности задеть Ксению Собчак в…
Стали известны новые данные о кроссовере KIA…
В разводе звезды "Дом-2" Нелли Ермолаевой оказалась замешана её…
“С таким диагнозом? И ожила?”: Недоброжелатели отреагировали на новогоднее поздравление…
Звезды "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев проводят новогодние праздники в…
В лесах Индонезии обнаружен самый большой цветок…
Мессенджер Google Allo посчитали вредоносным для…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать…
Названы интересные и малоизвестные факты о жизни…
Ник Полторанин не смог отказаться от своей жизни ради продолжения отношений с…
Просмотреть все новости