Названы китайские автомобили, которые удивят россиян в 2020 году





Специалисты проанализировали авторынок России и отметили, не смотря на общий незначительный спад, доля продукции из Китая на нём увеличилась. Жители РФ всё больше обращают внимание на транспортные средства из КНР, чему способствует, в том числе, и популярность сегмента SUV, в котором китайские производители преуспели. Машины из Китая отечественные автолюбители стали покупать на 10% чаще, указывает неофициальная статистика, точные же цифры будут озвучены позже. Наибольшего успеха достигли концерны Geely, Haval, а также Changan и Chery. Тем не менее, в 2020 году россиян смогут удивить и другие марки. Специалисты назвали автомобили, которые получат наибольшее внимание.Производители продолжат работать над техническими характеристиками машин и улучшать дизайн средств передвижения, что ещё больше позволит им закрепиться на рынке и достойно конкурировать с другими компаниями. Chery приведёт флагманский Tiggo 8, а Changan - пикап Kaicheng и 7-местный внедорожник CS95. Geely планирует начать продавать на территории РФ паркетник Coolra, являющийся переименованным SX11, и модель FY11. От Haval же ожидают рестайлинговую вариацию H9 и новый H6.