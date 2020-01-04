В России фильм "Холоп" Клима Шипенко бьёт рекорд кассовых сборов

Прокат фильма "Холоп" стартовал 26 декабря. В первый день лента собрала в прокате 46 тысяч рублей, после чего её начали смотреть всё больше. После десяти дней показа, фильм уже сумел заработать миллиард, что существенно для российского проекта. Тем более, что в главную роль в нём исполнил Милош Бикович, малоизвестный российской аудитории актёр из Сербии. Также следует отметить, эта работа Клима Шипенко не поддерживалась обширной рекламной компанией, как, например, "Текст", вышедший ранее. Тем не менее, она смогла вдвое превысить показатели по посещаемости сеансов.Следует учитывать, что "Текст" не сумел продемонстрировать рекордные сборы даже на фоне скандала вокруг показанной в нём сцены эротического характера, исполненной Кристиной Асмус. Откровенный эпизод возмутил общественность, и обвинения в адрес супруги Гарика Харламова до сих пор не прекращаются.