В Великобритании из-за гриппа умер известный телемедиум и актер Дерек Акора





На протяжении многих лет знаменитость создавал программы, в которых рассказывал о паранормальных явлениях, а также контактировал с привидениями. У зрителей пользовалась популярностью программа "Предсказания с Дереком Акорой, а также сериал Most Haunted. В одном из эпизодов экстрасенс даже пытался общаться с духом покойного поп-короля Майкла Джексона. Выпускал британец и книги на данную тематику. Как стало известно, 4 января актёр умер.Накануне кончины в его личном микроблоге появилось сообщение, в котором артист призвал относиться к всему с позитивом, так как это позволяет преодолеть любые невзгоды. Дерек Акора пожелал подписчикам счастливой пятницы, не словом не обмолвившись о своём состоянии здоровья, но утром следующего дня там же появилась ещё одна запись, которую на этот раз оставила супруга знаменитости. Она с прискорбием сообщила о смерти мужа после скоротечной болезни и поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку. Скончался медиум в возрасте 69 лет.