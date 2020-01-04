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В Израиле разработали технологию «самовосстановления автомобиля»

В Израиле создали технологию для «самовосстановления» транспортных средств. Стартап Aurora Labs представил инновационную разработку, которая должна обнаруживать и устранять возникающие в автомобилях неполадки.
В Израиле разработали технологию «самовосстановления автомобиля»

Ори Ледерман, член дирекции компании-разработчика, сообщил, что в качестве базиса для безопасности современного транспорта нужно рассматривать программы его бортовой системы. Механизмы автономного контроля содержат порядка 150 млн строк кода. Это количество только растёт с течением времени. Специалистам СТО приходится обнаруживать неисправности как в технических узлах и модулях, так и в составе программной части.

В целях решения проблемы контроля работы авто эксперты подготовили дистанционную систему. Последняя в режиме постоянного отслеживания сможет выявить неполадки в транспортном средстве и удалить их до появления значительных сбоев. В качестве базы применяется специальный искусственный интеллект и процедуры машинного обучения. Это позволяет контролировать параллельно свыше 100 блоков управления силовым агрегатом. Итогом такого взаимодействия может стать реализация автокоррекции неисправностей.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:46

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