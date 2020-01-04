WADA определило размер взноса для России в 2020 году
WADA озвучило сумму, которую России необходимо внести в бюджет агентства в 2020 году. Опубликованная документация указывает, размер платежа составляет 1 миллион 15 тысяч 977 долларов США.
Несмотря на отстранении России от крупнейших мировых соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, стране всё равно нужно совершать ежегодные взносы в бюджет организации, чтобы сохранять своё членство в ней. В наступившем году РФ должна выплатить свыше миллиона долларов. Озвученная сумма соответствует той, которую платят в бюджет WADA ведущие европейские державы.
Следует напомнить, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало решение, запретив российским спортсменам принимать участие в соревнованиях. В настоящий момент в Спортивном арбитражном суде ждёт рассмотрения направленный РФ протест по данному поводу.
Несмотря на отстранении России от крупнейших мировых соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, стране всё равно нужно совершать ежегодные взносы в бюджет организации, чтобы сохранять своё членство в ней. В наступившем году РФ должна выплатить свыше миллиона долларов. Озвученная сумма соответствует той, которую платят в бюджет WADA ведущие европейские державы.
Следует напомнить, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало решение, запретив российским спортсменам принимать участие в соревнованиях. В настоящий момент в Спортивном арбитражном суде ждёт рассмотрения направленный РФ протест по данному поводу.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:37