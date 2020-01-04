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В Бурятии спасенная из проруби ондатра набросилась на рыбака

Ондатра помешала рыбалке мужчине в Бурятии. После спасения грызуна из проруби он набросился на рыбака.

Недавно в социальных сетях появилась видеозапись неожиданной встречи ондатры и человека, который вытащил животное на блесну. На кадрах запечатлено, как грызун бросается на своего спасителя и не отходит от него. Мужчина признался, что задавался вопросом, почему у него не клюет, а виновницей оказалась ондатра. В конце ролика недовольная особь ушла от рыбака.

За 9 часов после публикации видео посмотрели около 38 тысяч пользователей Instagram. Многие комментаторы оставили остроумные ответы, а также пожелали мужчине хорошей рыбалки.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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