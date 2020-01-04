В Бурятии спасенная из проруби ондатра набросилась на рыбака

Недавно в социальных сетях появилась видеозапись неожиданной встречи ондатры и человека, который вытащил животное на блесну. На кадрах запечатлено, как грызун бросается на своего спасителя и не отходит от него. Мужчина признался, что задавался вопросом, почему у него не клюет, а виновницей оказалась ондатра. В конце ролика недовольная особь ушла от рыбака.За 9 часов после публикации видео посмотрели около 38 тысяч пользователей Instagram. Многие комментаторы оставили остроумные ответы, а также пожелали мужчине хорошей рыбалки.