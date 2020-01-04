Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали без мужа

Регина Тодоренко призналась, что отдыхает на Бали вместе с другом семьи, пока ее муж Влад Топалов работает в Москве. В отпуске телеведущая решила покорить борд, на котором каталась по водной глади. Звезда отметила в своем микроблоге, что разбила доску о коралловый риф, а также получила ушиб плеча. Артистка выразила признательность своему тренеру за терпение. Новый пост Тодоренко снабдила свежими снимками с отдыха, на которых запечатлена во время серфинга в купальнике.В комментариях поклонники высоко оценили фигуру телеведущей, над которой она тщательно трудится. В недавнем посте Тодоренко отметила, что главным мотиватором для занятий спортом является ее супруг.