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Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали без мужа

Регина Тодоренко отправилась без мужа на Бали, где разбила носовую часть борда во время серфинга. Об этом популярная телеведущая рассказала в Instagram.

Регина Тодоренко призналась, что отдыхает на Бали вместе с другом семьи, пока ее муж Влад Топалов работает в Москве. В отпуске телеведущая решила покорить борд, на котором каталась по водной глади. Звезда отметила в своем микроблоге, что разбила доску о коралловый риф, а также получила ушиб плеча. Артистка выразила признательность своему тренеру за терпение. Новый пост Тодоренко снабдила свежими снимками с отдыха, на которых запечатлена во время серфинга в купальнике.

В комментариях поклонники высоко оценили фигуру телеведущей, над которой она тщательно трудится. В недавнем посте Тодоренко отметила, что главным мотиватором для занятий спортом является ее супруг.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:54

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