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Впервые в истории медики устранили тромб у астронавта во время космического полета на МКС

Медики впервые в истории смогли устранить тромб у одного из астронавтов во время полета на МКС. В NASA не раскрывают имя пациента.

Несмотря на строгий отбор некоторые астронавты могут подвергаться разнообразным болезням, например, гриппу и диарее. Недавно у одного из пребывающих на МКС научных сотрудников посредством УЗИ выявили тромб в яремной вене. Управление полетом сумело организовать связь астронавта со специалистом по тромбам, доктором Стефаном Моллом, который с помощью имеющегося на станции передатчика и доступных космонавтам лекарственных препаратов смог устранить проблему. В частности, тромб уменьшился до размеров, не считающихся опасными для жизни человека.

Указанный случай впоследствии стал первым в истории успешным лечением представляющего угрозу для жизни пациента недуга непосредственно в космосе.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:47

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