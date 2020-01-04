Впервые в истории медики устранили тромб у астронавта во время космического полета на МКС





Несмотря на строгий отбор некоторые астронавты могут подвергаться разнообразным болезням, например, гриппу и диарее. Недавно у одного из пребывающих на МКС научных сотрудников посредством УЗИ выявили тромб в яремной вене. Управление полетом сумело организовать связь астронавта со специалистом по тромбам, доктором Стефаном Моллом, который с помощью имеющегося на станции передатчика и доступных космонавтам лекарственных препаратов смог устранить проблему. В частности, тромб уменьшился до размеров, не считающихся опасными для жизни человека.Указанный случай впоследствии стал первым в истории успешным лечением представляющего угрозу для жизни пациента недуга непосредственно в космосе.