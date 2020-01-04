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Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера. Собственники авто с передачей вращающего момента на все колёса довольно редко оказываются в условиях реального бездорожья, поскольку основную долю времени остаются в городах.

Эксперты пришли к выводу, что полноприводное авто покупается для увеличения самооценки владельца. В условиях зимы на территории РФ полный привод имеет высокую актуальность, однако даже в этом случае стоит помнить о работе коммунальных служб, расчищающих дороги и покрывающих их спецреагентами. Во время прохождения по сугробам, формируемым уже после работы коммунальщиков, достаточно иметь высокий клиренс, а не полный привод.

Говоря о технической стороне вопроса, стоит отметить использование автомобилями электромуфты, склонной к перегреву при совершении пробуксовки по грязи, ввиду чего более серьёзное бездорожье для этих авто может оказаться значительным препятствием. Учитывая все факторы, специалисты авторынка рекомендуют не переплачивать за покупку полного привода для кроссовера. За аналогичную сумму можно купить модификацию с продвинутыми опциями безопасности либо более комфортным оснащением.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:36

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