Британский нутриционист Кристен Бeк назвала главные тренды здорового питания 2020 года
Британский нутриционист Кристен Бeк считает, что приверженцы здорового питания будут отдавать предпочтения растительной диете. Она назвала главные тренды 2020 года, о чем сообщает The Daily Mail.
Специалист рассказала, что выбор данного рациона не связан с вегетарианством, но он важен не только для здоровья человека, так как помогает улучшить экологию планеты. Потому цельнозерновые и бобовые продукты, имеющие минимальную обработку, станут пользоваться спросом. Кроме того, список дополнили банановая мука, овощи, фрукты, семечки и орехи.
В результате стало известно, что жители западных стран чрезмерно увлекаются мясными блюдами, после чего имеют различные заболевания. Нельзя сказать, что все растительные продукты полезны для организма, но вышеуказанные виды можно употреблять в разумных количествах.
Специалист рассказала, что выбор данного рациона не связан с вегетарианством, но он важен не только для здоровья человека, так как помогает улучшить экологию планеты. Потому цельнозерновые и бобовые продукты, имеющие минимальную обработку, станут пользоваться спросом. Кроме того, список дополнили банановая мука, овощи, фрукты, семечки и орехи.
В результате стало известно, что жители западных стран чрезмерно увлекаются мясными блюдами, после чего имеют различные заболевания. Нельзя сказать, что все растительные продукты полезны для организма, но вышеуказанные виды можно употреблять в разумных количествах.