Британский нутриционист Кристен Бeк назвала главные тренды здорового питания 2020 года





Специалист рассказала, что выбор данного рациона не связан с вегетарианством, но он важен не только для здоровья человека, так как помогает улучшить экологию планеты. Потому цельнозерновые и бобовые продукты, имеющие минимальную обработку, станут пользоваться спросом. Кроме того, список дополнили банановая мука, овощи, фрукты, семечки и орехи.В результате стало известно, что жители западных стран чрезмерно увлекаются мясными блюдами, после чего имеют различные заболевания. Нельзя сказать, что все растительные продукты полезны для организма, но вышеуказанные виды можно употреблять в разумных количествах.