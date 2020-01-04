Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey





Разработчик отметил, речь идёт о линейке мониторов, состоящей из двух устройств - Odyssey G7 и G9. Обе модели имеют вогнутый экран, но разрешение при этом разное. В первом случае речь идёт о классическом соотношении сторон 16:9, а во втором этот показатель составляет 31:9, что соответствует 5 120 точкам на 1 440. Размеры панелей достигают 49, 32 и 27 дюймов. OLED-дисплеи также отличаются качеством картинки. Младшая вариация получила QHD, а старшая DQAH, и это впервые для устройства, предназначенного для бытового использования. К положительным сторонам добавляют глубокую степень искривления дисплея в пределах 1000R и частоту обновления кадров на уровне 240 Гц. Все модели имеют пиковую яркость и цветопередачу, реализовать которую помогает функционал технологии Adaptive Sync и адаптивная синхронизация с G-Sync. Время отклика на действия игрока не превысит 1 мс. Помимо этого, для большего погружения в игру и придания необходимой атмосферы, с тыльной стороны монитора имеется футуристическая подсветка, поддерживающая 5 световых эффектов и имеющая 52 цвета.Внешний вид изделий будет отличаться. Старшая модель Samsung Odyssey G9 получит корпус из белого глянцевого пластика, а G7 имеет матовую основу чёрного цвета. Более детально производитель познакомит потенциальных покупателей с устройствами 7 января на официальной презентации, а продажи мониторов начнутся весной.