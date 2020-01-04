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Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета

Компания Aston Martin готова объединить усилия с Airbus для создания «нового» вертолета. Воздушный аппарат модели ACH130 получит переоснащение специалистами из конструкторского отдела автомобильного бренда.

Покупателям предложат 4 версии внешней и внутренней отделки вертолёта. Airbus ACH130 в новом варианте представляет собой роскошный частный воздушный транспорт. Первый выпущенный экземпляр вертолёта получил ливрею в стилистике Стирлинга Грина, переходящую в угольный цвет версии Jet Black в области нижней части вертолёта. Во время создания кабины специалисты вдохновлялись спорткарами британской марки, повышая уровень комфорта за счет использования кожи Ivory, Oxford Tan, Cormorant, Pure Black.


Большое количество элементов интерьера были взяты у DB11. При этом двери покрыли кожаной отделкой. Все аппараты спецвыпуска оснастят табличкой для указания партнерских действий Aston Martin и Airbus. Там же будет указан номер вертолета, а также имя его собственника. Общая мощность транспорта была значительно повышена. Реактивный силовой агрегат Arriel 2D генерирует 952 «лошадки» при взлёте и даёт вертолёту развивать скорость в 134 узла, что эквивалентно примерно 248 км/ч. В салоне можно разместить до 6 пассажиров, а запас топлива позволяет передвигаться в воздухе до 4 часов.

«У нас имеется собственный комплект принципов для формирования автомобильного дизайна, однако за последние несколько лет мы обучались их использованию в иных областях. К примеру, мотоциклы, архитектурные сооружения и вертолёты», - рассказал Марек Райхман, занимающий пост вице-главы Aston Martin.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:16

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