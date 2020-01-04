Егор Холмогоров обвинил Федора Бондарчука в попытке “обидеть русских” фильмом “Вторжение”





Холмогоров сравнил с “Вторжением” прошлую часть сюжета Бондарчука, отметив, что режиссер будто попытался извиниться за предыдущую работу. Главным слабым местом кинокартины он считает “русофобию”. Критик также заметил, что в финале любовный треугольник, который появился еще в “Притяжении”, решается “в духе западного патриотизма”. В частности, он назвал отношения дочери генерала с инопланетянином “священным браком”, ради которого всем жертвуют герои фильма. С последними себя ассоциируют большинство русских.При этом Холмогоров заметил продвижение в фильме российского военного потенциала. С 1 января “Вторжение” можно просмотреть в кинотеатрах страны.