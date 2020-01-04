Егор Холмогоров обвинил Федора Бондарчука в попытке “обидеть русских” фильмом “Вторжение”
Обозреватель Егор Холмогоров считает, что режиссер Федор Бондарчук пытался “обидеть русских” новым фильмом “Вторжение”. Эксперт указал на ярко описанное в киноленте желание граждан уехать из России любой ценой.
Холмогоров сравнил с “Вторжением” прошлую часть сюжета Бондарчука, отметив, что режиссер будто попытался извиниться за предыдущую работу. Главным слабым местом кинокартины он считает “русофобию”. Критик также заметил, что в финале любовный треугольник, который появился еще в “Притяжении”, решается “в духе западного патриотизма”. В частности, он назвал отношения дочери генерала с инопланетянином “священным браком”, ради которого всем жертвуют герои фильма. С последними себя ассоциируют большинство русских.
При этом Холмогоров заметил продвижение в фильме российского военного потенциала. С 1 января “Вторжение” можно просмотреть в кинотеатрах страны.
Холмогоров сравнил с “Вторжением” прошлую часть сюжета Бондарчука, отметив, что режиссер будто попытался извиниться за предыдущую работу. Главным слабым местом кинокартины он считает “русофобию”. Критик также заметил, что в финале любовный треугольник, который появился еще в “Притяжении”, решается “в духе западного патриотизма”. В частности, он назвал отношения дочери генерала с инопланетянином “священным браком”, ради которого всем жертвуют герои фильма. С последними себя ассоциируют большинство русских.
При этом Холмогоров заметил продвижение в фильме российского военного потенциала. С 1 января “Вторжение” можно просмотреть в кинотеатрах страны.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:54