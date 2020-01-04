Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения





В настоящий момент при приобретении "умного" телефона многие в первую очередь обращают внимание на его технические характеристики и дизайн, а вот такой параметр, как уровень излучения, остаётся без внимания. Между тем эксперты отмечают - аппараты могут представлять серьёзную опасность для здоровья пользователей. Процессор и другие детали могут быть источниками сигнала, из-за которого в происходит сбой в работе организма. Не исключено также и возникновение болезней, но в данной ситуации всё зависит от общего состояния человека и отдельных особенностей восприимчивости. Наибольшую гипотетическую опасность среди современных устройств представляет Xiaomi Mi A1. Второе и третье место в антирейтинге заняли смартфоны от этого китайского производителя - Mi Max 3 и Mi Mix 3 5G. Примечательно, модели этого бренда неоднократно упоминаются в списке. Имеются в нём и изделия Apple, в частности iPhone 7 и 8.Наименьший вред получают владельцы девайса ZTE Axon Elite, Samsung Galaxy Note8 и Galaxy Note10+. За пределами первой тройки также имеется немало устройств от южнокорейского производителя. Низкие показатели излучения имеют аппараты Nokia.