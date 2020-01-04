"Трудно смириться": Пугачева находится в подавленном состоянии из-за смерти Галины Волчек





Звезда опубликовала в Instagram только одно сообщение, назвав художественного руководителя театра "Современник" великим, родным и близким человеком. Она не может забыть смех и голос Волчек, а также переживает, что не смогла прийти на похороны из-за проблем со здоровьем.Также дети Пугачевой тяжело перенесли утрату, а сама артистка во время новогодних праздников не публиковала поздравлений.