Сергей Шнуров опять не упустил возможности задеть Ксению Собчак в Сети





Светская львица прилетела на отдых в Куршевель. Она выложила в Сети новую фотографию, которая была сделана на трапе самолета и отметила, что очень приятно отдыхать, когда знаешь, что деньги заработаны честно. Тогда можно любые сюжеты публиковать в социальных сетях, шутливо пожелав, чтобы горы встречали ее.Мимо этой публикации не смог пройти мимо Сергей Шнуров. Он ответил телеведущей. Музыкант выложил кадр, где он катается на качелях и написал, что он честно заработал на отдых. Также певец подчеркнул, что ему даже скидываться ни с кем не пришлось.Помимо этого, Сергей Шнуров рассказал, что он станет гостем на известном музыкальном фестивале Coachella, который ежегодно проводят в Калифорнии.