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Сергей Шнуров опять не упустил возможности задеть Ксению Собчак в Сети

Совсем недавно Ксения Собчак и Сергей Шнуров перестали быть друзьями, которыми были ранее. Однако они продолжают систематически мониторить, как живет каждый из них, и не упускают возможности подколоть или задеть бывшего друга. Так, Сергей Шнуров в очередной раз не смог пройти мимо и начал троллить коллегу.

Сергей Шнуров опять не упустил возможности задеть Ксению Собчак в Сети

Светская львица прилетела на отдых в Куршевель. Она выложила в Сети новую фотографию, которая была сделана на трапе самолета и отметила, что очень приятно отдыхать, когда знаешь, что деньги заработаны честно. Тогда можно любые сюжеты публиковать в социальных сетях, шутливо пожелав, чтобы горы встречали ее.

Мимо этой публикации не смог пройти мимо Сергей Шнуров. Он ответил телеведущей. Музыкант выложил кадр, где он катается на качелях и написал, что он честно заработал на отдых. Также певец подчеркнул, что ему даже скидываться ни с кем не пришлось.


Помимо этого, Сергей Шнуров рассказал, что он станет гостем на известном музыкальном фестивале Coachella, который ежегодно проводят в Калифорнии.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:16

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