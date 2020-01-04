Физики усомнились в существовании “частицы ангела”





После проведения 30 опытов немецкие и американские специалисты пришли к заключению, что выявление майрановского фермиона в твердотельных устройствах было ошибочным. Открытие данной частицы имело место в 2017 году. В новом проекте физики провели аналогичные исследования в подземной обсерватории, где предпринимали попытки доказать возможность превращения нейтрино в “частицу ангела”. Его наличие поможет ускорить создание квантового компьютера со сверхпроводниками. Однако выяснилось, что подобные аппараты всегда демонстрируют полуквантованное значение, что не зависит от условий, демонстрируемых магнитным полем.Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.