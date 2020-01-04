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Физики усомнились в существовании “частицы ангела”

Физики усомнились в существовании “частицы ангела”, на наличие которой в 1937 году указывал исследователь Этторе Майорана. Над новым проектом работали представители Университета Вюрцбурга и Университета штата Пенн в США.
Физики усомнились в существовании “частицы ангела”

После проведения 30 опытов немецкие и американские специалисты пришли к заключению, что выявление майрановского фермиона в твердотельных устройствах было ошибочным. Открытие данной частицы имело место в 2017 году. В новом проекте физики провели аналогичные исследования в подземной обсерватории, где предпринимали попытки доказать возможность превращения нейтрино в “частицу ангела”. Его наличие поможет ускорить создание квантового компьютера со сверхпроводниками. Однако выяснилось, что подобные аппараты всегда демонстрируют полуквантованное значение, что не зависит от условий, демонстрируемых магнитным полем.

Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:21

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