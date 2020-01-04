Стали известны новые данные о кроссовере KIA Sonet





На распространённом в интернете тизерном изображении можно увидеть, что авто укомплектовано «одноэтажной» оптикой, а задняя получила прямоугольную форму. В итоге пространство салона будет оснащено крупной цифровой приборной панелью, объединённой с дисплеем системы мультимедиа. Силовая гамму авто будет получена от Hyundai Venue.Покупателям предлагают 4 типа двигателя, среди которых 3 бензиновых и 1 дизельный. Их мощность колеблется в пределах 83 - 123 «лошадок». Атмосферный силовой агрегат оснащен механической трансмиссией с альтернативой в виде вариатора. Для турбированных двигателей предусмотрено использование 7-диапазонного «робота». Среди технических особенностей можно выделить пуск двигателя кнопкой, климат-контроль, системы помощи водителю и подушки безопасности.Презентация модели должна пройти в феврале на мероприятии Auto Expo 2020. Во время дебютного показа производитель назовёт стоимость разных комплектации модели. Согласно предварительным сведениям, KIA Sonet получит стоимость на уровне Hyundai Venue. Речь идёт о суммах порядка 580 тысяч рублей в начальной комплектации.