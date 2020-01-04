В разводе звезды "Дом-2" Нелли Ермолаевой оказалась замешана её подруга





Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев создавали впечатление красивой и счастливой пары. Более того, на них многие равнялись. Однако все счастье рухнуло в один миг. Стоит отметить, что ранее Нелли Ермолаева даже благодарила своего бывшего мужа за то, что им удалось разойтись без скандала. Теперь же пользователи Сети понимают, что информация о них была обманом, а в их разрыве виноват непосредственно сам Андреев.Выяснилось, что он умудрился закрутить роман на стороне и не с кем-нибудь, а с личным косметологом Нелли Ермолаевой. Его отношения длились достаточно долгое время и вот теперь все карты стали открыты. Несмотря на разрыв, связь с разлучницей Кирилл Андреев продолжает поддерживать.Напомним, что Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, хотя и расстались, но продолжают общаться и даже вместе в преддверии Нового 2020 года гуляли на Красной площади. Нормальные отношения они стараются сохранить ради общего сына.