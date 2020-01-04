“С таким диагнозом? И ожила?”: Недоброжелатели отреагировали на новогоднее поздравление Заворотнюк





Звезда пожелала россиянам добра, любви и счастья, а также исполнения заветных желаний. Заворотнюк передала всем фанатам праздничный привет, оценив их заботу и душевное тепло. Подписчики были рады услышать хорошие новости, касающиеся самочувствия знаменитости, а также желают ей выздоровления.Хейтеры не смогли проигнорировать информацию, написав скептические комментарии, которые касались рассосавшейся опухоли и банковских долгов, после чего назвали болезнь актрисы симуляцией. Пока члены семьи не сообщают подробности, касающиеся состояния Заворотнюк, оберегая личную жизнь артистки.