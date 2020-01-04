Звезды "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев проводят новогодние праздники в Сочи

Свой отдых звездная пара Антон Гусев и Виктория Романец планировали заблаговременно. Отмечать все празднике в столице им показалось очень неинтересным и они отправились вместе в курортный город Сочи. На отдыхе ребята решили себе ни в чем не отказывать, известно, что они ходят в парилку в бане, катаются со склонов на лыжах, а также много гуляют. Обо всех подробностях Романец и Гусев рассказывают в своих личных блогах.Стоит отметить, что ранее экс-участники «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев говорили о том, что всего один Новый год встречали в Москве и он им не понравился, а также показался достаточно скучным. После этого, ежегодно они обязательно куда-нибудь едут, чтобы провести зимние праздники весело. Примечательно то, что обычно такие круизы обходятся достаточно дорого и они тратят на них круглую сумму.