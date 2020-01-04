В лесах Индонезии обнаружен самый большой цветок раффлезии





Раффлезию часто называют “монстром” из-за ее больших размеров. В 2017 году на Западной Суматре распустился цветок, диаметр которого составлял около 112 см. Новый бутон шире предыдущего рекордсмена на 10 см. Примечательно, что он появился на том же месте, где в прошлом росла уже бывшая наибольшая раффлезия мира.Известно, что раффлезия осуществляет паразитический образ жизни, а также помимо рекордных размеров она имеет самый неприятный запах. Этот цветок пахнет тухлым мясом.