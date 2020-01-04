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Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа

Екатерина Колисниченко вновь смогла обрести личное счастье. После развода с Никитой Капелюшем она вышла замуж и, наконец, показала публике своего нового супруга.

Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа

После того, как Екатерина Колисниченко вышла во второй раз замуж прошло уже целых восемь месяцев. Долгое время девушка скрывала своего любимого человека от окружающих, но вот она разместила в Сети общее фото.

Пользователи социальных сетей все это время в один голос утверждали, что участница всех пытается обмануть. Однако Колисниченко, как выяснилось, замужем, а все обвинения в ее адрес были ложными. Она представила избранника и подписала снимок: «Знакомьтесь это тот самый мистер Х, мой любимый муж Алексей Сергеевич Солодовников».

Выяснилось, что ее новый возлюбленный развивает свой собственным бизнес, который связан с дизайном интерьеров. В своем личном профиле он постоянно размещает снимки, которые касаются его профессии.


Поклонники Екатерины Колисниченко отметили, что пара очень красивая, а также сказали спасибо, что она все-таки показала, как выглядит супруг. Стоит отметить, что ранее Екатерина Колисниченко отмечала, что ее новый муж не намерен быть известным и не хочет выставлять свою жизнь на показ.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:11

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