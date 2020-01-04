Мессенджер Google Allo посчитали вредоносным для Android-смартфонов





Система безопасности смартфонов считает программу вирусом и советует пользователям удалить приложение. Проблемы с работой мессенджера были обнаружены собственниками многих устройств, включая Pixel XL, Huawei P20 Pro, Nexus 5X. Программ Avast реагирует на Google Allo, как на вредоносное ПО, и призывает к удалению. Мессенджер по сей день имеет возможность скачивания на различных ресурсах в интернете при помощи загрузки APK-файла.Google Allo является приложением мгновенного обмена сообщениями, созданным в 2016-м. После регистрации приложение поддерживает связь с аккаунтом по номеру телефона. Пользователям доступно использование Google Assistant. Программа даёт возможность совершать рисунки на фото, внедрять стикеры, запускать игры. В компании Google не комментируют жалобы пользователей относительно внесения ее в список вредоносных программ.