Названы интересные и малоизвестные факты о жизни собак





В некоторых зоопарках собаки поддерживают родившихся гепардов, которые перенимают их способ игры и развивают охотничьи навыки. В Бразилии на играх в большой теннис нередко воспитанники приютов занимаются сбором мячиков, а зрители могут выбрать для себя домашнего питомца. Они также задействованы для защиты популяции пингвинов от лис, которые обитают на острове у австралийского побережья. В Коста-Рике существует так называемая Земля Бродяг, где живут около 1,3 тыс. бездомных собак. Местные жители создали здесь безопасные условия для подопечных, давая им шанс обзавестись домом.У собак отличная память, они могут страдать от депрессии и умеют обманывать, используя навык для манипулирования хозяевами. Также на их аккаунты в социальных сетях подписывается больше фолловеров, чем на страницы людей.