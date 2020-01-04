Названы интересные и малоизвестные факты о жизни собак
Эксперты собрали несколько интересных фактов о жизни собак, о которых многие люди не знали. Например, домашние питомцы часто живут вместе с гепардами, а также собирают теннисные мячи на матчах.
В некоторых зоопарках собаки поддерживают родившихся гепардов, которые перенимают их способ игры и развивают охотничьи навыки. В Бразилии на играх в большой теннис нередко воспитанники приютов занимаются сбором мячиков, а зрители могут выбрать для себя домашнего питомца. Они также задействованы для защиты популяции пингвинов от лис, которые обитают на острове у австралийского побережья. В Коста-Рике существует так называемая Земля Бродяг, где живут около 1,3 тыс. бездомных собак. Местные жители создали здесь безопасные условия для подопечных, давая им шанс обзавестись домом.
У собак отличная память, они могут страдать от депрессии и умеют обманывать, используя навык для манипулирования хозяевами. Также на их аккаунты в социальных сетях подписывается больше фолловеров, чем на страницы людей.
В некоторых зоопарках собаки поддерживают родившихся гепардов, которые перенимают их способ игры и развивают охотничьи навыки. В Бразилии на играх в большой теннис нередко воспитанники приютов занимаются сбором мячиков, а зрители могут выбрать для себя домашнего питомца. Они также задействованы для защиты популяции пингвинов от лис, которые обитают на острове у австралийского побережья. В Коста-Рике существует так называемая Земля Бродяг, где живут около 1,3 тыс. бездомных собак. Местные жители создали здесь безопасные условия для подопечных, давая им шанс обзавестись домом.
У собак отличная память, они могут страдать от депрессии и умеют обманывать, используя навык для манипулирования хозяевами. Также на их аккаунты в социальных сетях подписывается больше фолловеров, чем на страницы людей.