Звезда "Дом-2" Мэри Кулешова разбила лоб и нос на отдыхе в Индонезии





Новогодние праздники Мэри Кулешова проводит в этом году на Бали, но она не смогла провести их без происшествий. В Сети участница показала свои увечья и объяснила - откуда они взялись. По словам Мэри Кулешовой, она просто неудачно нырнула в бассейн.Однако к медикам экс-участница «Дом-2» приняла решение не обращаться. Она отметила, что травмы не на столько сильные, чтобы стоило бежать за помощью. Так Кулешова успокоила своих подписчиков, которые начали за нее беспокоиться.Естественно, что пользователи социальных сетей попросили Мэри Кулешову быть более внимательной к своему здоровью.Напомним, девушка обрела популярность благодаря участию в проекте "Дом-2". На телестройке она пыталась построить отношения с Никитой Шалюковым, а позже с Романом Гриценко, но у нее ничего не вышло. Однако и сейчас Мэри Кулешова не теряет веры обрести женское счастье, ведь вокруг нее всегда достаточно ухажеров.