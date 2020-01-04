Ник Полторанин не смог отказаться от своей жизни ради продолжения отношений с Агузаровой





Первым супругом артистки был океанолог Илья Кабатченко, вот только семья негативно отнеслась к выбору сына, после чего пара разошлась. Затем Агузарова влюбилась в Полторанина, ставшего ее директором. Избранник советовал звезде давать сольные концерты в США, вот только чужая страна ей не приглянулась.Певица захотела вернуться на родину, несмотря на планы пары о свадьбе и будущих детях. Она выбрала продолжение карьеры, что не устроило будущего супруга, желающего получить американское гражданство. В итоге каждый пошел своим путем, а отношения закончились весьма прозаично.