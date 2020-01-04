Звезда “Великолепного века” Толга Сарыташ не смог справиться с ролью в новом проекте “Ферхат и Ширин”





Согласно популярному мнению, проект сняли с эфира исключительно из-за низких рейтингов. При небольшой заинтересованности публики продюсеры не стали ждать съемок экстренного финала, и оставили сюжет незавершенным. Критики выступили с мнением, что Толга Сарыташ, получивший главную роль, недостаточно качественно работал. Этот актер считается одним из профессионалов своего дела в Турции. Он стал известен после работы в "Великолепном веке", где играл с 2013 года.Сериал "Ферхат и Ширин" снимался при участии авторов сюжета "Стамбульская невеста".