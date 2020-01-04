"Кто ты из героев Disney?": Ксения Бородина и Ольга Бузова попробовали маску в Instagram





Ксения Бородина и Курбан Омаров решили на отдыхе развлечь своих детей. Они предложили поиграть им в новую игру. Ведущая направляла на своих детей смартфон и он показывал, на кого из героев детских мультфильмов они похожи.Выяснилось, что младшая дочь Тея - это Русалочка, а старшая Мария - Шрам.Не смогли пройти мимо нового развлечения и влюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян. Находясь на отдыхе в Куршевеле они решили немного развлечься. В итоге Ольгу Бузову сравнили с принцессой из мультфильма «Красавица и чудовище». Но больше всего певицу смутило и удивило, когда над головой избранника появилась такая же принцесса.Стоит отметить, что подобное развлечение в Instagram появилось всего несколько лет назад, но уже сейчас оно продолжает набирать обороты. Подобные маски попробовали использовать Анна Седокова, а также экс-участница «Дом-2» Саша Артемова.