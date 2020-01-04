Составлен Топ-5 способных понравиться котам игр для смартфона
Эксперты составили топ-5 игр, которые могут понравиться котам. Открывает список приложений для смартфонов симулятор «Мышка».
Это достаточно простая игра, показывающая бег мыши по дисплею и процесс поедания сыра. Игроку предлагается поймать грызуна путём нажатия на его изображение. Некоторые смартфоны и планшеты могут отреагировать на прикосновение кошачьей лапы. На втором месте списка находится похожая игра, но в ней показаны морские обитатели. Приложение «Рыбка» имеет аналогичные принципы работы и рассчитано на тренировку быстрой реакции.
Различные приложения для рисования могут сильно увлечь котов, особенно если речь идёт о совмещении ловли двигающегося предмета с процессом создания картинки. Итогом «творчества» питомца можно поделиться в соцсетях. Замыкают список игры с клубками и симулятор «Муха».
Это достаточно простая игра, показывающая бег мыши по дисплею и процесс поедания сыра. Игроку предлагается поймать грызуна путём нажатия на его изображение. Некоторые смартфоны и планшеты могут отреагировать на прикосновение кошачьей лапы. На втором месте списка находится похожая игра, но в ней показаны морские обитатели. Приложение «Рыбка» имеет аналогичные принципы работы и рассчитано на тренировку быстрой реакции.
Различные приложения для рисования могут сильно увлечь котов, особенно если речь идёт о совмещении ловли двигающегося предмета с процессом создания картинки. Итогом «творчества» питомца можно поделиться в соцсетях. Замыкают список игры с клубками и симулятор «Муха».
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:37