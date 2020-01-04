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Иосиф Пригожин ответил на критику “голубых огоньков”, рассказав о трудностях их создания

Иосиф Пригожин решил ответить на острую критику в адрес “голубых огоньков”, а также раскрыл трудности их создания. По мнению звезды, телеканалы с опаской относятся к смене формата новогодних шоу.

По мнению Иосифа Пригожина, съемка “голубых огоньков” является “адским трудом”, поскольку в проекте нужно изначально согласовать графики артистов, что удается не всегда. Иногда съемки осуществляются в холодных павильонах и на улице, что ведет к простудам. Каждый участник, несмотря на опыт, может испытывать волнение перед выходом в кадр, от чего тоже зависит результат. Продюсер обратил внимание, что многие зрители жалуются на то, что каждый год смотрят на Пугачеву и Ротару в новогодних шоу. Пригожин посоветовал радоваться этому и получать удовольствие от их творчества, пока есть возможность.
Иосиф Пригожин ответил на критику “голубых огоньков”, рассказав о трудностях их создания

По словам артиста, ежегодно телеканалы стараются продумывать новые декорации и площадки для шоу, чтобы удивить зрителя, однако кардинальные перемены он называет опасными. Пригожин напомнил, что в свое время Первый канал сделал проект “Старые песни о главном”, которое превратило традиционную новогоднюю программу в полноценное кино.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:16

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