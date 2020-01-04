Иосиф Пригожин ответил на критику “голубых огоньков”, рассказав о трудностях их создания





По мнению Иосифа Пригожина, съемка “голубых огоньков” является “адским трудом”, поскольку в проекте нужно изначально согласовать графики артистов, что удается не всегда. Иногда съемки осуществляются в холодных павильонах и на улице, что ведет к простудам. Каждый участник, несмотря на опыт, может испытывать волнение перед выходом в кадр, от чего тоже зависит результат. Продюсер обратил внимание, что многие зрители жалуются на то, что каждый год смотрят на Пугачеву и Ротару в новогодних шоу. Пригожин посоветовал радоваться этому и получать удовольствие от их творчества, пока есть возможность.По словам артиста, ежегодно телеканалы стараются продумывать новые декорации и площадки для шоу, чтобы удивить зрителя, однако кардинальные перемены он называет опасными. Пригожин напомнил, что в свое время Первый канал сделал проект “Старые песни о главном”, которое превратило традиционную новогоднюю программу в полноценное кино.