Лиза Галкина назвала архивное видео отца «плохим приколом»
Звездная пара проводит новогодние праздники в деревне Грязь, а шоумен решил порадовать поклонников архивным видео, на котором годовалые дети радуются первой елке. После просмотра сюжета Лиза Галкина назвала его «плохим приколом», после чего ролик прокомментировал Гарри.
Многие коллеги позитивно отреагировали на публикацию артиста, вот только сын и дочь пребывали в недоумении. Они сразу сообщили, что не похожи на себя, после чего задали отцу вопросы о странных звуках. Галкину пришлось объяснить, что тогда ребята еще не могли говорить, но это не убедило Лизу.
Девочка сделала вывод, что она не могла быть такой смешной на видео, а также это относится к брату, но потом начала смеяться вместе с близкими людьми. Поклонники написали много лестных слов в адрес двойняшек, радующих их своими талантами и умом.
Многие коллеги позитивно отреагировали на публикацию артиста, вот только сын и дочь пребывали в недоумении. Они сразу сообщили, что не похожи на себя, после чего задали отцу вопросы о странных звуках. Галкину пришлось объяснить, что тогда ребята еще не могли говорить, но это не убедило Лизу.
Девочка сделала вывод, что она не могла быть такой смешной на видео, а также это относится к брату, но потом начала смеяться вместе с близкими людьми. Поклонники написали много лестных слов в адрес двойняшек, радующих их своими талантами и умом.