Лиза Галкина назвала архивное видео отца «плохим приколом»

Многие коллеги позитивно отреагировали на публикацию артиста, вот только сын и дочь пребывали в недоумении. Они сразу сообщили, что не похожи на себя, после чего задали отцу вопросы о странных звуках. Галкину пришлось объяснить, что тогда ребята еще не могли говорить, но это не убедило Лизу.Девочка сделала вывод, что она не могла быть такой смешной на видео, а также это относится к брату, но потом начала смеяться вместе с близкими людьми. Поклонники написали много лестных слов в адрес двойняшек, радующих их своими талантами и умом.