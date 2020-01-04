АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

OnePlus сделает базовую камеру будущего флагмана "невидимой"

Компания OnePlus намерена сделать базовую камеру для своего нового флагмана «невидимой». Ожидается скорая презентация новинки, которая станет фирменным концептом со своими уникальными особенностями.
OnePlus сделает базовую камеру будущего флагмана "невидимой"

Главным отличием OnePlus версии Concept One от остальных современных девайсов станет наличие дизайна со спрятанной базовой тройной камерой. Она будет интегрирована в заднюю панель таким образом, что с первого взгляда выявить присутствие объектива окажется трудной задачей. Пока множество брендов ориентированы на видоизменение фронтальных камер, инженеры OnePlus создали похожую технологию для базового модуля.

Остальные параметры новинки будут похожи на модель OnePlus 7T Pro или OnePlus 8. Ожидается использование топового процессора Qualcomm, высокоточной камеры и OxygenOS на основе Android 10. Анонс устройства от производителя из КНР запланирован 7 января на период участия в мероприятии CES 2020.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ник Полторанин не смог отказаться от своей жизни ради продолжения отношений с…
Звезда "Дом-2" Мэри Кулешова разбила лоб и нос на отдыхе в…
Звезда “Великолепного века” Толга Сарыташ не смог справиться с ролью в новом проекте “Ферхат и…
Составлен Топ-5 способных понравиться котам игр для…
"Кто ты из героев Disney?": Ксения Бородина и Ольга Бузова попробовали маску в…
Иосиф Пригожин ответил на критику “голубых огоньков”, рассказав о трудностях их…
Обнаружена способность куркумы уничтожать раковые…
Лиза Галкина назвала архивное видео отца «плохим…
OnePlus сделает базовую камеру будущего флагмана…
Ученые: Молодая спаржа является самым лучшим средством для борьбы с похмельным…
Названы пищевые ингредиенты, провоцирующие неконтролируемый набор…
При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли 4…
Глюкоза исполнила зажигательный танец во время отдыха на острове…
Американский журнал Military Watch рассказал о боевых самолетах будущего в…
Ученые смогли приоткрыть тайну кратеров на темной стороне…
Страх перед крысами в человеческой психике возник из-за вражды с грызунами в…
Полина Диброва раскрыла подробности празднования Нового…
Андрей Макаревич отдавал поклонникам свою энергию во время гастрольного тура по…
Составлен список самых ожидаемых видеоигр 2020…
Рождественские обряды помогут людям привлечь в дом удачу и…
Ангелина Вовк устроила заплыв в бассейне с мандаринами на отдыхе в…
Ксения Алферова скорбит по покойному Александру Абдулову: "Поверить в это…
Новая Skoda Octavia vRS 2020 модельного года получит гибридную…
Внучка Софии Ротару сразилась на ринге с Брэдли…
Загрязнение воздуха может стать причиной ухудшения состояния…
Ученые исследовали шар на картине Леонардо да Винчи «Спаситель…
Названы мобильные приложения, которые нужно удалить в 2020…
Вазомоторный ринит: Симптомы и опасность…
Эксперты рассказали, почему стоит отказаться от употребления жевательной…
Эксперты рассказали о главных блюдах на Рождество…
Учёные обнаружили 6 новых видов вируса птичьего…
Ученые обнаружили древнейшие жаренные корнеплоды в Южной…
Александр Петров рассказал о своем заветном желании во время интервью для издания…
"На экранах одни и те же "муси-пуси": Наталья Поклонская подвергла критике новогодние шоу на…
«Терпеть не могу»: Алена Свиридова отказалась праздновать Новый…
Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он…
Владимир Кузьмин встретил Новый год с дочерьми от разных…
Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019…
Омский хор записал кавер-версию песни из…
Немецкие медики рассказали о вреде чрезмерного употребления …
Просмотреть все новости