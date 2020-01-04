OnePlus сделает базовую камеру будущего флагмана "невидимой"





Главным отличием OnePlus версии Concept One от остальных современных девайсов станет наличие дизайна со спрятанной базовой тройной камерой. Она будет интегрирована в заднюю панель таким образом, что с первого взгляда выявить присутствие объектива окажется трудной задачей. Пока множество брендов ориентированы на видоизменение фронтальных камер, инженеры OnePlus создали похожую технологию для базового модуля.Остальные параметры новинки будут похожи на модель OnePlus 7T Pro или OnePlus 8. Ожидается использование топового процессора Qualcomm, высокоточной камеры и OxygenOS на основе Android 10. Анонс устройства от производителя из КНР запланирован 7 января на период участия в мероприятии CES 2020.