Ученые: Молодая спаржа является самым лучшим средством для борьбы с похмельным синдромом
Во время зимних праздников многие люди сталкиваются с похмельным синдромом из-за злоупотребления алкоголем, после чего пытаются его снять с помощью рассола или квашеной капусты. Корейские ученые выяснили, что молодая спаржа является самым лучшим средством для решения проблемы.
После проведенных исследований они выяснили, что в составе продукта есть большое количество аминокислот и минеральных элементов, которые снижают окислительный процесс в клетках печени, вызванный спиртными напитками.
Также специалисты рекомендуют бороться с негативными симптомами, употребляя газированный сок лайма и лимона. Напиток помогает вырабатывать ферменты, которые борются с ацетальдегидом. Данное вещество провоцирует тошноту и болевые ощущения в организме. На последнем месте оказался корейский суп Як-а-мейн, куда входит соленая говядина, соевый соус, лапша, вареное яйцо и лук. Блюдо содержит много полезных веществ для восстановления здоровья после застолья.
После проведенных исследований они выяснили, что в составе продукта есть большое количество аминокислот и минеральных элементов, которые снижают окислительный процесс в клетках печени, вызванный спиртными напитками.
Также специалисты рекомендуют бороться с негативными симптомами, употребляя газированный сок лайма и лимона. Напиток помогает вырабатывать ферменты, которые борются с ацетальдегидом. Данное вещество провоцирует тошноту и болевые ощущения в организме. На последнем месте оказался корейский суп Як-а-мейн, куда входит соленая говядина, соевый соус, лапша, вареное яйцо и лук. Блюдо содержит много полезных веществ для восстановления здоровья после застолья.