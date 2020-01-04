Названы пищевые ингредиенты, провоцирующие неконтролируемый набор веса





По мнению экспертов, рапсовое масло способно не только привести к ожирению, но и ухудшить работу мозга. Также следует ограничить употребление ненатуральных подсластителей, например, аспартама и сукралозы. Плохо на фигуру влияет глютен, содержащийся в злаках. Иногда его используют в соусах и заправках для салатов, например, в майонезе, где он выступает в качестве связующего вещества. Популярной пищевой добавкой стал глутамат натрия E621, но в то же время он может навредить организму.Сыры и йогурты с низким содержанием жира также негативно сказываются на фигуре.