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Глюкоза исполнила зажигательный танец во время отдыха на острове Маврикий

Певица Глюкоза показала зажигательный танец, исполненный на острове Маврикий. Новое видео артистка разместила в Stories в сети Instagram.

Глюкоза отправилась в отпуск вместе со своим супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. На опубликованных кадрах запечатлено утро на острове Маврикий. Певица сняла видео о том, как она идет к океану, после чего поинтересовалась у поклонников, какое время года им нравится больше — зима или лето, но сама сделала выбор в пользу теплого сезона. Звезда запечатлена в соломенной шляпе и серо-зеленом купальнике. Сначала она продемонстрировала публике тонкую талию и округлые ягодицы, а потом станцевала на берегу.
Глюкоза исполнила зажигательный танец во время отдыха на острове Маврикий

Глюкоза много времени проводит в спортзале и не скрывает, что занимается йогой. В этом направлении ее взгляды разделяет супруг.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:06

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