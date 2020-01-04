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Американский журнал Military Watch рассказал о боевых самолетах будущего в РФ

Американский журнал Military Watch рассказал о боевых самолетах будущего, которые сможет произвести РФ. Первым в перечне указан аппарат модели ПАК ДА, который рассматривается как ответ российских инженеров на модели B-21 Raider из США и H-20 из КНР.
Американский журнал Military Watch рассказал о боевых самолетах будущего в РФ

Другим самолётом военного назначения с высокими ожиданиями является МиГ-41. По мнению авторов Military Watch, данный истребитель объединит достоинства МиГ-25 с МиГ-31, став угрозой для спутников потенциального противника. Специалисты отмечают, что выпуск усовершенствованной модификации МиГ-29 позволит внедрить большое количество разработок из МиГ-35. С помощью инновационных технологий можно провести развитие Су-57. Улучшение стелс-истребителя РФ даст возможность причислить его к 6 поколению боевых воздушных аппаратов, укомплектованных оружием лазерного типа, а также продвинутой системой искусственного интеллекта.

Закрывает список потенциальный преемник истребителя Як-141, созданного в СССР. РФ, по данным американского журнала, унаследовала всю технологическую основу для создания такого рода машин. Преемник Як-141 может получить многие модификации, включая радар с активной антенной и боеприпасы новейшего поколения.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:59

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