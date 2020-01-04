Ученые смогли приоткрыть тайну кратеров на темной стороне Луны





Эти объекты образовались в результате ударов комет, которые попадали также на темную сторону. На протяжении миллиардов лет эти небесные тела приносили с собой в основном водяной пар, углекислый газ и метан, которые разрушались под воздействием солнечного света. Однако это не грозит химическим соединениям, находящимся в кратерах на обратной стороне Луны, которые называют холодными ловушками. По мнению Даны Херли, представляющей Университет Джона Хопкинса, при вероятном строительстве станций люди смогут обеспечить себя ресурсами, которые найдут в этом месте.Ученые отмечают, что выявить летучие вещества при абсолютной темноте крайне сложно. Однако аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter фиксировал слабые отражательные свойства, которыми владеет лед.