Ученые смогли приоткрыть тайну кратеров на темной стороне Луны
Ученые смогли приоткрыть тайну кратеров, расположенных на темной стороне Луны, предположив, что в них находятся разнообразные химические соединения. Эти вещества могут стать потенциальным ресурсом для будущих полетов человека на поверхность спутника Земли.
Эти объекты образовались в результате ударов комет, которые попадали также на темную сторону. На протяжении миллиардов лет эти небесные тела приносили с собой в основном водяной пар, углекислый газ и метан, которые разрушались под воздействием солнечного света. Однако это не грозит химическим соединениям, находящимся в кратерах на обратной стороне Луны, которые называют холодными ловушками. По мнению Даны Херли, представляющей Университет Джона Хопкинса, при вероятном строительстве станций люди смогут обеспечить себя ресурсами, которые найдут в этом месте.
Ученые отмечают, что выявить летучие вещества при абсолютной темноте крайне сложно. Однако аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter фиксировал слабые отражательные свойства, которыми владеет лед.
Эти объекты образовались в результате ударов комет, которые попадали также на темную сторону. На протяжении миллиардов лет эти небесные тела приносили с собой в основном водяной пар, углекислый газ и метан, которые разрушались под воздействием солнечного света. Однако это не грозит химическим соединениям, находящимся в кратерах на обратной стороне Луны, которые называют холодными ловушками. По мнению Даны Херли, представляющей Университет Джона Хопкинса, при вероятном строительстве станций люди смогут обеспечить себя ресурсами, которые найдут в этом месте.
Ученые отмечают, что выявить летучие вещества при абсолютной темноте крайне сложно. Однако аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter фиксировал слабые отражательные свойства, которыми владеет лед.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:47