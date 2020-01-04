Страх перед крысами в человеческой психике возник из-за вражды с грызунами в древности
Зарубежные психологи рассказали, почему многие люди панически боятся крыс. Оказалось, что эта особенность психики возникла из-за вражды с грызунами в древности.
Тогда жители разных стран боялись нашествия особей, способных не только уничтожить запасы еды, но и причинить вред здоровью. Несмотря на то, что события давно канули в прошлое, человеческая память сохранила страх, связанный с грызунами, передавая его каждому новому поколению.
Психологи отметили, что он может перерасти в фобию, во время которой данная категория лиц боится заходить в подвал дома или открывать кладовку. Они рекомендую индивидам заниматься йогой, освоить дыхательные практики, ходить на массаж, а также ежедневно поощрять и мотивировать себя с помощью психологических установок, чтобы избавиться от проблемы.
Тогда жители разных стран боялись нашествия особей, способных не только уничтожить запасы еды, но и причинить вред здоровью. Несмотря на то, что события давно канули в прошлое, человеческая память сохранила страх, связанный с грызунами, передавая его каждому новому поколению.
Психологи отметили, что он может перерасти в фобию, во время которой данная категория лиц боится заходить в подвал дома или открывать кладовку. Они рекомендую индивидам заниматься йогой, освоить дыхательные практики, ходить на массаж, а также ежедневно поощрять и мотивировать себя с помощью психологических установок, чтобы избавиться от проблемы.