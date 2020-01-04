Страх перед крысами в человеческой психике возник из-за вражды с грызунами в древности





Тогда жители разных стран боялись нашествия особей, способных не только уничтожить запасы еды, но и причинить вред здоровью. Несмотря на то, что события давно канули в прошлое, человеческая память сохранила страх, связанный с грызунами, передавая его каждому новому поколению.Психологи отметили, что он может перерасти в фобию, во время которой данная категория лиц боится заходить в подвал дома или открывать кладовку. Они рекомендую индивидам заниматься йогой, освоить дыхательные практики, ходить на массаж, а также ежедневно поощрять и мотивировать себя с помощью психологических установок, чтобы избавиться от проблемы.