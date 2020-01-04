Андрей Макаревич отдавал поклонникам свою энергию во время гастрольного тура по Украине

Группа “Машина времени” включила украинские города в свой юбилейный тур. На всех концертах публика встречала исполнителей овациями, а Андрей Макаревич заметил радостные глаза фанатов. Музыкант подчеркнул, что не занимался общественным опросом состояния своих зрителей и просто выступил перед поклонниками, но в то же время не заметил в их жизни трагедии. В то же время он не исключает, что у них наверняка есть масса проблем, но на концертах граждане расслабляются и на время перестают думать о плохом, слушая музыку в спокойной обстановке.Андрей Макаревич признался, что не знаком с творчеством новых звезд российского шоу-бизнеса, например, рэпера Face. Несмотря на то, что их музыка обходит звезду стороной, он относится уважительно к выбору публики.